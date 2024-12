Conflitos e intrigas: o que a Netflix não contou sobre Senna e Adriane Galisteu

Lançada no dia 29 de novembro pela Netflix, a série Senna tem como principal foco a carreira do piloto tricampeão mundial de Fórmula 1. A produção também traz elementos da vida pessoal de Ayrton, e entre eles está o relacionamento do piloto com Adriane Galisteu, que é mostrado de forma superficial na trama.

Desentendimentos com a família

A série mostra somente o momento em que os dois se conhecem e uma breve ligação antes da tragédia de Imola, em 1994. Para entender a polêmica, é preciso lembrar que a família de Senna e Galisteu nunca tiveram um bom relacionamento. Sua irmã, Viviane Senna, admitiu ao jornal francês Paris Match que ela estava com ele apenas para ascender socialmente.

Com a morte do piloto, Xuxa Meneghel foi apresentada como sua “viúva”. Para que a série fosse viabilizada, há a suposição de Viviane ter pedido para que a Adriane não aparecesse no roteiro, o que implicou em uma quantidade reduzida de tempo de tela e cenas disponibilizadas. A informação nunca foi confirmada.

Resposta de Galisteu

Em resposta à situação, Galisteu decidiu ignorar a produção da Netflix e se pronunciou nas redes sociais sobre a polêmica. A apresentadora agradeceu o carinho dos fãs e disse: “Sei que vocês estão curiosos para saber minha opinião sobre tudo que está acontecendo. Todas as homenagens são maravilhosas, merecidas e muito, mas muito bem feitas. Meu relacionamento com ele foi o último ano e meio da vida dele. Porém, foi ao meu lado, e essa história também me pertence”.

