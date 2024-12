Senna: a polêmica retratação de Galisteu na série da Netflix

A rápida menção a Adriane Galisteu na série Senna, lançada pela Netflix na última sexta (29), ecoou entre os fãs do piloto e da apresentadora. Produzida pela plataforma de streaming, a produção estava entre as mais esperadas do ano.

Ao longo de 6 episódios, ela nos mostra porque a carreira de Ayrton Senna foi amada e acompanhada por milhares de brasileiros. O lançamento combina elementos reais e fictícios para contar a história do icônico piloto.

Entre os fatos mostrados durante a narrativa dirigida por Vicente Amorim e Júlia Rezende, estão os relacionamentos vividos por Senna em sua vida. A série retrata sua relação com figuras como Xuxa e Adriane Galisteu, mas detalhes e diálogos foram intensificados ou adaptados para o formato narrativo.

A personagem de Adriane Galisteu na série Senna

Contudo, a retratação de Adriane Galisteu no seriado gerou bastante discussão e polêmica. A apresentadora, que foi companheira de Ayrton Senna nos últimos anos de sua vida, teve uma participação bastante limitada na produção, o que causou insatisfação em parte do público.

Continua após a publicidade

Em entrevista exclusiva CLAUDIA este ano, Adriane chegou a expressar sua visão sobre a produção, afirmando que seu último ano e meio ao lado de Senna é uma parte importante da história que não pode ser ignorada.

“Qualquer outra história que fale sobre ele e eu não participe é ficção. E está tudo bem, porque não estou procurando o meu lugar ao sol, não vou disputar lugar na vida dele”, afirmou Galisteu na ocasião.

O relacionamento de Senna e Galisteu

Continua após a publicidade

Em 1993, a modelo conheceu o piloto. Namoraram o último um ano e meio de vida do esportista. Depois da morte trágica de Senna, porém, foi perseguida pela mídia, que atribuía a ela oportunismo e uma suposta rivalidade com Xuxa Meneghel, ex-namorada do piloto. Além disso, assistiu a uma tentativa de apagamento da história que viveu com ele e precisou reforçar incontáveis vezes quem era.

“A história do Ayrton é muito maior do que a minha relação com ele, mas seu último um ano e meio de vida foi ao meu lado, e isso me pertence”, disse a apresentadora em entrevista a CLAUDIA.

Apesar das polêmicas (mas claramente não só por causa delas), Galisteu foi alçada à fama. Pouco tempo depois, começou na TV, em 1995, e participou de 21 programas e 8 novelas nas principais emissoras do Brasil, ao longo de seus 30 anos na televisão. Apresentou do Quiz MTV, no antigo canal, ao SuperPop, na RedeTV, sempre com o mesmo jeito despojado de tratar seus companheiros de programa.

“Não fico revivendo essa história, estou focada na minha vida, que dei continuidade depois do acidente”, pontuou Galisteu – leia aqui a entrevista completa.

Continua após a publicidade

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.