Christopher Plummer, astro de “A Noviça Rebelde”, morre aos 91 anos

O icônico ator Christopher Plummer –conhecido por estrelar filmes como “A Noviça Rebelde” (1965), “Toda Forma de Amar” (2010) e “Entre facas e segredos” (2019) – morreu nesta sexta-feira, 5, aos 91 anos de idade. O ator teria falecido em sua casa, em Connecticut, nos EUA, na parte da manhã ao lado de sua mulher Elaine Taylor, com quem era casado a 53 anos. De acordo com os agentes de Plummer, que confirmaram a morte ao The Hollywood Reporter, o astro teria morrido “pacificamente” e de causas naturais.

Plummer iniciou sua carreira profissional nos anos 50, participando de séries e programas de TV. Ingressou nos cinemas com o filme “A Queda do Império Romano em 1964, mas ficou altamente conhecido por sua atuação no clássico “A Noviça Rebelde”, que foi lançado no ano seguinte, encenando o lendário Capitão von Trapp.

Apesar de uma carreira longa que se iniciou cedo, o que lhe permitiu ter um currículo eclético que resistiu ao tempo, Plummer teve sua primeira indicação ao Oscar apenas em 2010, por sua atuação em “A Última Estação”.

Em 2012, aos 82 anos, Christopher se tornou o ator mais velho a receber um Oscar. Ele venceu na categoria de melhor ator coadjuvante no filme “Toda Forma de Amar” ao interpretar Hal, um homem idoso com câncer terminal que revela a seu filho que está namorando um homem.

Aos 88 anos, em 2018, com o filme “Todo o dinheiro do Mundo”, atingiu outra marca, desta vez a de ator mais velho a ser indicado.

Plummer também ficou conhecido por suas performances nos palcos e ganhou duas vezes o prêmio Tony, considerado o mais importante do Teatro americano, além de outras sete indicações.

Outros filmes de destaque na carreira de Christopher foram “A volta da Pantera-Cor-de-Rosa”, “Assassinato por Decreto”, “Jornada das Estrelas VI: A Terra Desconhecida”, “Drácula 2000”, “Os 12 Macacos” e “UP: Altas Aventuras”.

Christopher Plummer deixa sua esposa e sua filha, a atriz Amanda Plummer, conhecida por atuar em “Pulp Fiction” e “O Pescador de Ilusões”.