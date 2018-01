A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou na terça-feira (23), os indicados para a 90ª edição do Oscar. Entre os indicados, está Christopher Plummer, que concorre na categoria de melhor ator coadjuvante, pelo filme Todo o Dinheiro do Mundo, de Ridley Scott.

A sua escalação, entretanto, foi uma substituição do Kevin Spacey no papel do magnata J. Paul Getty. O longa foi cortado para que as cenas de Spacey fossem removidas após as denúncias de assédio e abuso sexual contra ele.

A produção também gerou polêmica a divulgação de que o ator Mark Wahlberg ganhou 1.500 vezes mais do que sua colega de elenco Michelle Williams, indicada ao Oscar quatro vezes, para voltar a filmar as cenas que faltaram no processo de edição.

Williams ganhou uma remuneração diária de US$ 80, que representa menos de 0,07% dos US$ 1,5 milhão total que Wahlberg recebeu.

Após a repercussão negativa do caso, o ator disse que doaria seu cachê ao ao movimento contra o assédio Time’s Up.