Michelle Obama lança versão do seu livro para público infantojuvenil

Depois do sucesso do livro Minha história: Um diário para encontrar sua voz (Objectiva), que entrou na lista de mais vendidos do The New York Time na segunda semana de vendas, a ex-primeira dama Michelle Obama irá lançar uma nova versão da obra no dia 2 de março deste ano.

Agora, o livro terá uma abordagem voltada ao público infantojuvenil. Segundo Michelle, a ideia é estreitar laços geracionais por meio desta escrita que, segundo ela, foi uma das experiências mais libertadoras da sua vida.

“Minha esperança é que a edição de Becoming para jovens leitores possa servir de ponto de partida para você. Talvez abra novos diálogos com seus filhos ou netos. Talvez você possa usar isso como uma oportunidade para começar um clube do livro com os jovens que você conhece ou como um motivo para convidá-los para o seu clube do livro existente”, escreveu a autora em seu perfil no Instagram.

Minha história também conquistou o público com a sua versão em audiolivro, que recebeu um Grammy. No Brasil, a obra foi narrada pela jornalista Maju Coutinho. Além disso, a Netflix também se baseou na história para lançar o documentário homônimo do livro em 2020.