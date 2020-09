A mensagem emocionante de Chadwick Boseman ao produtor de Pantera Negra

Nate Moore, produtor executivo do filme Pantera Negra, revelou hoje (2) a última mensagem que recebeu de Chadwick Boseman, antes de ele falecer na última sexta-feira (28). Mesmo durante seu tratamento contra o câncer, o ator continuava dedicando boa parte de seu tempo a visitar crianças doentes em hospitais nos Estados Unidos e, junto com Nate, trabalhava com a organização Make-A-Wish, que se dedica a cumprir desejos e sonhos de crianças com doenças graves.

Em entrevista à People, Nate Moore contou que ele e Chadwick haviam se unido para realizar dois desejos de um menino doente, que pediu uma mensagem de voz de T’Challa – o super-herói Pantera Negra, interpretado por Boseman – e alguns brinquedos. Na mensagem de texto que enviou ao amigo, o ator disse: “Aquilo acabou comigo, mas nós temos que fazer isso por eles. Essas pessoas merecem uma vida abundante e momentos especiais e estão passando por um inferno lutando contra essas doenças. Se nós pudermos diminuir o sofrimento dele e trazer pelo menos um pouco de alegria, já fizemos a diferença”.

Nate também disse na entrevista que Chadwick Boseman se preocupava muito com as crianças doentes com quem trabalhavam. De acordo com a família do ator, além deles, apenas um grupo muito pequeno de pessoas sabia que ele estava tratando um câncer. “Ninguém envolvido em Pantera Negra sabia de nada”, afirmou uma fonte ao The Hollywood Reporter.

