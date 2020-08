Taylor Simone Ledward, a parceira de Chadwick Boseman até o fim

O ator Chadwick Boseman, que teve a morte anunciada nesta sexta-feira (28), aos 43 anos, havia recentemente se casado com a cantora Taylor Simone Ledward, de acordo com o jornal britânico Mirror. Eles eram vistos juntos desde 2015, mas Chadwick tentava deixar o relacionamento privado.

Em fevereiro, foram vistos juntos em um jogo de basquete da NBA, a liga americana, em Chicago. No ano passado, após ganhar um prêmio de atuação no NAACP Image Awards, premiação com foco em artistas negros, o ator agradeceu a parceira. “Simone, você está comigo todos os dias. Eu tenho que te reconhecer agora mesmo. Eu te amo”, disse ele, que sempre se referia a uma mulher em sua vida, sem nomear a parceira.

A cerimônia secreta que selou a união dos atores teria ocorrido em meio à batalha de Chadwick contra o câncer de cólon que o acometia. A família dele não confirmou a oficialização. O relacionamento fora confirmado em 2018 pela avó de Taylor, em entrevista à revista americana In Touch Weekly. “Eles respeitam um ao outro. Ela está muito feliz, e ele também”, disse.

Taylor Simone também mantém a vida em privado não tem páginas abertas nas redes sociais.