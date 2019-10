Cauã Reymond e Camila Pitanga homenageiam Domingos Montagner

View this post on Instagram

Mais um passo foi dado rumo a um projeto tão importante para exaltar nossas memórias e para a construção do nosso futuro! A @Casa.Domingos.Montagner pede a colaboração de todos para viabilizar o espaço #CasaDomingosMontagner através de uma campanha no “Benfeitoria” ( https://benfeitoria.com/casadomingos ). Um lugar que tem o propósito de criar oportunidades educativas para o desenvolvimento de jovens através do circo e do teatro, abrigando cursos, espetáculos, exposições. Uma jornada através da arte para jovens de vulnerabilidade social. Domingos foi um educador, artista e grande amigo. Uma pessoa que faz falta com seu pensamento crítico, suas ideias e sonhos. É justo para ele e para nós, que sua história seja continuada, suas ideias debatidas e que seus sonhos sejam realizados. Parabéns e obrigada pelo projeto, Luciana Lima, Fernando Sampaio, Francisco Montagner e Gustavo Wanderley. Coloquei o link no stories. Entre, conheça, contribua. Coloquei também um link para uma matéria incrível que foi exibida domingo no @ShowDaVida.