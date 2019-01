Cauã Reymond perde a mãe para um câncer

O ator Cauã Reymond perdeu a mãe, Denise Reymond, há dez dias. Reservado, ele não falou sobre o assunto nas suas redes sociais e poupou até amigos mais próximos sobre a perda.

A informação foi divulgada pelo jornalista neste domingo (27), pelo jornalista Leo Dias, em sua coluna no jornal O Dia. A assessoria do ator confirmou a morte.

Segundo a coluna, Denise lutava contra um câncer no ovário e estava internada no hospital Unimed da Barra, no Rio de Janeiro.

No dia 10 de janeiro, Cauã fez uma postagem com uma foto da mãe ainda jovem e declarou. “Mamãe, eu te amo.”