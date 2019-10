“Clodovil foi assassinado”, diz ex-cozinheira da casa do estilista

Dez anos após a morte do estilista Clodovil Hernandez, uma ex-funcionária da mansão em que ele vivia contrariou o laudo médico e relatou que ele foi assassinado. A versão foi dada em entrevista ao programa Balanço Geral, da Record TV, na última segunda-feira (30).

Segundo a cozinheira Renata Cândido Rodrigues, um homem esteve no quarto de Clodovil pouco antes dele ter sido encontrado inconsciente e sangrando, no dia 16 de março de 2009. Ainda de acordo com o relato, o mesmo homem já rondava pessoas próximas ao estilista tempos antes do falecimento.

O estilista teve a morte confirmada por acidente vascular cerebral em laudo médico. Até o momento, não há informações sobre denúncias ou novo processo relacionado ao caso.

