Fernanda Gentil se posiciona após ser criticada na internet

Fernanda Gentil causou desconforto em muitos internautas recentemente. Após uma entrevista polêmica para a Folha, a apresentadora parece ter entrado para a lista de “cancelados” da internet.

Um dos trechos da entrevista chamou a atenção, principalmente quando ela falou que “respeita quem acha um crime o beijo gay” , e que também respeitava quem era “infelizmente, racista”.

Uma chuva de críticas vieram sobre a apresentadora do programa Se Joga e diziam que sua fala estava relativizando crimes de racismo e homofobia. Confira algumas reações abaixo:

Muitos apanham na rua pra ter sua sexualidade respeitada, milhares de LGBTs são assassinados todos os anos por serem quem são, aí me vem a Fernanda Gentil e o Carlinhos Maia e diz q tem q se respeitar a homofobia. Homofobia ninguém respeita, homofobia se combate!#LGBTQcomOrgulho — Pier Pɑolo ★ O ɑntibolsomion Petrɑlhɑ ❶❸ 🏳️‍🌈 (@PappiFigliollo) October 28, 2019

pra @fernanda_gentil existe uma linha que separa a pessoa racista que está calada da pessoa que bate em preto na rua. nao existe essa linha nao viu querida. saia na rua um dia. vê quem é que tá vendendo bala no semáforo — Marilena Chauí (@oraporra) October 27, 2019

Com muito pesar, venho por meio desta informar que: FERNANDA GENTIL CANCELADA🚫 pic.twitter.com/1QjcvheQIx — Central de Cancelamento (@canceladahoje) October 27, 2019

No último domingo (27), Fernanda Gentil usou sua conta no Instagram para responder as críticas com um texto sobre sua polêmica entrevista. “O que eu respeito são as diferentes nuances de um assunto; até porque eu também tenho as minhas, e são diferentes de um monte de gente”, disse ela, em um trecho do texto.

