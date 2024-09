Cardápio de Will Smith no Brasil é dedicado à Iemanjá; descubra o que ele comeu

O ator e cantor Will Smith já está em solo brasileiro e, na noite desta terça-feira (17), foi recebido com um jantar especial preparado pela chef Carmem Virgínia. A apresentação do músico para o Rock in Rio será feita no Palco Sunset, na quinta-feira (19), mesmo dia dos headliners Ed Sheeran e Charlie Puth.

O cardápio do evento contou com diversas delícias do nordeste brasileiro. De entrada, o astro de Hollywood foi agraciado com um pastel com pimenta, caldinho de feijoada com torresmo, ensopado de sururu com farofa de milho, acarajé, vatapá, camarão seco e vinagrete e salada com castanhas, caju, brotos e picles de chuchu.

Para os pratos principais, o menu apresentou arroz caldoso, frutos do mar, feijão verde, farofa, vinagrete de quiabo, linguiça, carne seca e pirão de leite. Por fim, como sobremesas, cocadas, bolinhos fritos de tapioca e coco e o tradicional bolo de rolo.

Chef Carmem Virgínia é conhecida por gastronomia afro-brasileira

A chef brasileira Carmem Virgínia é conhecida por sua gastronomia afro-brasileira. A pedido do artista, a sócia do Altar Cozinha Ancestral preparou um banquete representativo que celebra a cultura dos orixás e demais divindades das religiões de matriz africana.

Os pratos são compostos por ingredientes simbólicos que homenageiam Iemanjá, Xangô e Oxum, unindo história e sabor em uma experiência que conecta os convidados às tradições ancestrais.

Além da atração do Rock in Rio, outros famosos marcaram presença no evento. Entre eles: os cantores Xamã e IZA, a jornalista Maju Coutinho e as atrizes Sophie Charlotte e Juliana Alves. O Altar tem unidades no Recife, em Pernambuco e em São Paulo. O restaurante, inclusive, foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial do estado de Pernambuco em 2024.

Carmem e sua equipe se deslocaram para a Cidade Maravilhosa, em uma mansão localizada no Joá, bairro que liga a Zona Sul a Oeste do Rio de Janeiro. A noite carioca foi celebrada com estilo pela celebridade norte-americana, que finalmente está voltando à música . O show no Rock in Rio será um dos primeiros passos para este revival.

