Cursos de gastronomia para ir além na cozinha

Você que gosta de se arriscar na cozinha, já pensou em aprender mais sobre o manejo dos alimentos para ampliar seus conhecimentos e aprimorar as suas receitas? Há diversos cursos de gastronomia disponíveis, presencialmente ou online, com vagas inclusive para começar ainda neste semestre. Que tal embarcar nesta jornada?

CLAUDIA separou ótimas opções com início ainda este ano. Confira e escolha o seu curso de gastronomia:

Le Cordon Bleu

O Instituto Le Cordon Bleu conta com diversos cursos rápidos e quatro cursos regulares em suas unidades em São Paulo (Rua Natingui, 862, 1º andar, na Vila Madalena) e Rio de Janeiro (Rua da Passagem, 179, Botafogo). Quem tem menos tempo disponível para se dedicar pode escolher entre os mais de 40 cursos de curta duração na Le Cordon Bleu, que variam de 3 horas a 6 dias e focam no preparo de hambúrgueres, pães italianos, risotos, charcutaria e plant-based, entre outros. A lista completa com os valores e duração pode ser conferida aqui.

Cozinha Brasileira

A rica tradição culinária do Brasil e sua autenticidade, história e regionalidade são exploradas no curso de Cozinha Brasileira, focado em ingredientes locais, sazonalidade e sustentabilidade.

Próximas turmas: 15 de agosto (Rio de Janeiro) e 01 de outubro (São Paulo)

Duração: 360 horas

Valor: A partir de R$ 2.723,00

Horários e informações: (11) 98348-0229, (21) 3189-3450 ou no site

Continua após a publicidade

Pâtisserie

Considerado um dos mais completos e abrangentes no campo da confeitaria, o curso de Pâtisserie propõe uma imersão profunda nas técnicas, tradições e inovações da arte da pâtisserie.

Próxima turma: 07 de outubro (Rio de Janeiro)

Duração: 360 horas (9 meses)

Valor: A partir de R$ 2.754,00

Horários e informações: (11) 98348-0229, (21) 3189-3450 ou no site

CordonTec (Culinária francesa)

O curso profissionalizante CordonTec mergulha nas técnicas clássicas da culinária francesa, abrangendo Cuisine, Pâtisserie, Boulangerie e Serviços.

Próximas turmas: 23 de setembro e 04 de novembro (Rio de Janeiro) e 21 de outubro (São Paulo)

Duração: 800 horas

Valor: A partir de R$ 2805,00

Horários e informações: (11) 98348-0229, (21) 3189-3450 ou no site

Atelier Gourmand

A escola gastronômica Atelier Gourmand possui diversos cursos online na plataforma digital Tá na Mesa. É possível aprender sobre Massas Frescas e Molhos, Quiches, Macarons, Confeitaria Francesa, entre outras iguarias. A lista completa está no site da escola. Conheça alguns dos cursos:

Continua após a publicidade

Tortas salgadas

No curso de Tortas Salgadas é ensinado o passo a passo detalhado de uma grande variedade de massas, recheios e formatos. Quem faz tem acesso a 64 vídeos, apostila com 239 páginas e 46 receitas minuciosamente explicadas. Nas aulas, é possível aprender o papel do ingredientes (farinha de trigo, líquidos, gorduras), do glúten, repouso, dispersão e dissolução no preparo, como fazer massa podre e como assar, entre outros segredos.

Tortas salgadas

Próxima turma: inscrições abertas

Valor: R$ 499,00 à vista ou 10 x R$49, 90

Informações: no site

Diploma de Cozinha

Três chefs – Amanda Caracante, Paula Rizkallah e Renata Braune – ministram em 8 semanas os 6 módulos do curso didático Diploma de Cozinha, que promete mudar a relação das pessoas com o alimento, ajudando até as inexperientes a dominarem técnicas gastronômicas.

São 240 vídeo aulas, 9 apostilas e 180 receitas disponíveis no curso, que ensina sobre o uso de facas, guarnições aromáticas, como preparar caldos, reduções e sopas, entre outros aprendizados. Uma turma já foi aberta no último dia 5 e a próxima terá início em 07 de outubro. O acesso a todo o conteúdo fica disponível por um ano.

Diploma de cozinha

Próxima turma: 07 de outubro

Valor: R$ 6.500,00 (pode ser parcelado em 12x R$ 433,33).

Informações: no site.

Continua após a publicidade

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Continua após a publicidade

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.