Rock in Rio: 5 looks estilosos (e confortáveis) para curtir o festival

O Rock in Rio é um dos festivais mais esperados do ano. Em 2024, ele acontece entre 13 e 22 de setembro, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. E essa edição será especial porque comemora 40 anos com grandes artistas nacionais e internacionais, como Imagine Dragons, Incubus, Cindy Lauper, Ludmilla e mais!

Além de música, o evento também conta com montanha-russa, roda gigante e um espaço que relembra a primeira edição, que aconteceu em 1985. Os portões abrem às 14h e o visitante pode passar o dia todo aproveitando as atrações.

É por isso que fizemos este guia para você vestir roupas estilosas sem perder o conforto:

1. Tecidos leves e sobreposições

Roupas de algodão, linho ou tecidos tecnológicos que permitem a circulação de ar ajudam a evitar o suor e fazem com que a pele respire. Looks despojados, como shorts, saias e vestidos leves são ideais para aguentar o sol. Para enfrentar as variações de temperatura, uma jaqueta ou uma camisa amarrada na cintura são opções práticas e versáteis.

2. Prioridade: conforto nos pés

Sapatos como tênis com amortecimento ou botas baixas são ideais para suportar horas de caminhada e dança. Apesar da tentação dos saltos, eles não são recomendados já que a praticidade é fundamental em um festival como este. Meias acolchoadas, por sua vez, ajudam a evitar bolhas. Lembre-se de alongar ao longo do dia para prevenir cãibras!

3. Acessórios práticos

Chapéus e bonés protegem do sol forte, enquanto óculos de sol são indispensáveis tanto para a proteção dos olhos quanto para completar o visual. Para carregar itens essenciais como documentos, protetor solar e celular, uma mochila pequena ou pochete é a pedida certa.

4. Make duradoura

Aposte em produtos de longa duração para garantir que a make resista ao calor, suor e possíveis chuvas. Esse é o momento perfeito para ousar: glitter, delineadores coloridos e batons vibrantes complementam o clima festivo.

5. Expresse seu estilo

A dica mais importante é: use elementos que ressaltam sua personalidade! Misture estilos como boho, rock e streetwear para criar uma combinação autêntica, e não se esqueça das clássicas camisetas de banda, perfeitas para entrar no espírito do festival.

