Caras & Bocas: Simone flagra Edgar e Judith

Legenda: Simone (Ingrid Guimarães)

Foto: Divulgação

Cássio (Marco Pigossi) conta a Dafne (Flávia Alessandra) que Edgar (Júlio Rocha) tem um caso com Judith (Deborah Evelyn). E os dois decidem armar para que Simone (Ingrid Guimarães) flagre os amantes. Dá certo. A galerista encontra Edgar e Judith aos beijos e, arrasada, rompe o namoro com o cafajeste. Mais tarde, ela ainda descobre que o safado vendeu seu apartamento e lhe roubou o último centavo. Para ajudá-la, Dafne diz para Simone ir morar na pensão da Dirce (Dhu Moraes) e promete arcar com suas despesas.