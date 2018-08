Camila Queiroz conta como conheceu Klebber Toledo

Com os convites já enviados, às vésperas do casamento, a atriz Camila Queiroz falou, em vídeo, sobre seu relacionamento com Klebber Toledo. Os detalhes foram revelados em entrevista a Giovanna Ewbank, no seu canal do Youtube.

Durante a conversa, Camila, de 25 anos, conta como Klebber é no posto de noivo. Emocionada, a atriz elogiou o futuro marido: “Ele é maravilhoso, não posso ficar falando que começo a chorar. É único, muito especial. A gente está vivendo uma época em que as pessoas não se olham e escutam, não conversam mais. Klebber tem o poder de escutar as pessoas e fazer todo mundo se sentir especial e importante”.

Leia mais: O protocolo real que Diana boicotava – mas Kate e Meghan precisam seguir

No meio da entrevista, Giovanna mostra, de surpresa, um vídeo em que Klebber aparece, com uma mensagem para a noiva. “Você é a melhor pessoa do mundo, princesa. Você se doa de coração, alma, para todos que você ama. Você me faz muito feliz todos os dias. Sou muito abençoado por ter você ao meu lado. E vamos viver juntos agora para sempre”, disse.

Sobre o relacionamento do casal, Camila comentou: “A gente se conheceu no fim de ‘Êta Mundo Bom’. Eu não falava com ele, não olhava, ele reclamava que não passava texto com ele. Ficava nervosa, não sei”. Ao ser questionada sobre em que momento percebeu que estava apaixonada, a atriz respondeu: “Foi no último mês de novela”.

Leia mais: O vestido que Eliana usou no batizado da filha parece ter saído de um sonho

Ainda no mesmo vídeo, as duas artistas fizeram um jogo de perguntas e respostas e Camila disse que admira o romantismo de seu noivo: “ele é muito romântico e eu admiro pois não existem mais homens assim.”

A noiva também demonstrou, muito emocionada, a saudades que sente do pai. Giovanna perguntou quem ela traria de volta se pudesse e Camila respondeu: “Meu pai. Ele faleceu tem 1 ano e meio. Traria ele para o meu casamento”.

Veja mais: Kate Middleton pode não comparecer a casamento na Família Real