O protocolo real que Diana boicotava – mas Kate e Meghan precisam seguir

Já pensou estar com muito sono, não ter mais nada para fazer e, mesmo assim, não poder dormir? É o que os membros da família real britânica passam quando estão no mesmo imóvel que a rainha Elizabeth II.

De acordo com os protocolos reais – e esse é um dos mais severos –, eles só podem curtir sua noite de sono depois que a monarca decide fazer o mesmo.

No entanto, Lady Di tinha muito problema em seguir essa regra e a quebrava recorrentemente para desgosto da sogra, informou Sir William Heseltine, um dos secretários particular de Elizabeth II, em entrevista para o livro The Royals In Australia. “Para Diana, as longas noites reais eram uma agonia”, disse. “Ela era levada a tais extremos que se desculpava e ia para a cama.”