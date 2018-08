Kate Middleton pode não comparecer a casamento na Família Real

Por ser membro da família real, Kate Middleton, 36 anos, é uma das pessoas mais aguardadas em eventos públicos. Porém, desta vez, atual duquesa de Cambridge pode não conseguir cumprir com sua agenda de compromissos.

Marcado para dia 12 de outubro, o casamento da princesa Eugenie, prima do príncipe William e do príncipe Harry, pode não ter a presença da duquesa.

O motivo se deu porque a data coincidiu com a previsão do nascimento do sobrinho de Kate, filho de sua irmã, Pippa Middleton.

Segundo a coluna escrita por Pippa em Waitrose, seu primeiro filho (a) deve nascer na primeira quinzena de outubro.

Think Jack said something funny! A post shared by Princess Eugenie (@princesseugenie) on Mar 9, 2018 at 10:42am PST

A princesa Eugenie, filha do príncipe Andrew e neta da rainha Elizabeth II, subirá ao altar para se casar com o empresário Jack Brooksbank, seu companheiro desde 2011.

