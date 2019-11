Camila Cabello confessa roubo em palácio de William e Kate

O quão longe você iria por causa de um desafio? Para Camila Cabello, roubar um objeto do palácio de Kensignton está dentro de seus limites. Em entrevista a BBC Radio 1, na terça-feira (26), a cantora revelou que cometeu um pequeno delito em sua visita à residência de Kate Middleton e William em outubro para uma premiação.

Tudo começou quando Greg James, apresentador da emissora e que estava presente na ocasião, propôs que ela pegasse algo para comemorar a visita. “Estávamos prestes a encontrar Kate e William e eu disse ‘Roube algo. Roube aquele lápis'”, contou ele no programa.

“E eu falei ‘Você está me desafiando?’. Você não pode deixar de cumprir um desafio. Se tem algo que eu aprendi na vida é isso. Então eu roubei”, explicou Camila. O que ela não esperava é que James fosse dedurá-la logo em seguida para uma pessoa da equipe do palácio. “Então coloquei o lápis na bolsa da minha mãe e ela ficou falando ‘Nós temos que devolver isso’ e eu ‘Não, ele me desafiou! Eu tenho que ficar com o lápis!'”, disse Camila.

Se você pensa que a artista deixou o lápis no palácio, engana-se, viu? “E eu ainda estou com ele”, confessou a cantora. “Sinto muito William e Kate. Honestamente, não consegui dormir na noite passada. Precisava falar sobre isso”, brincou.

A história chegou até a realeza e a conta do Twitter oficial do palácio comentou um emoji de olhos surpresos no vídeo da confissão.

👀 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) November 26, 2019

