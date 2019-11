Kate e Meghan são as pessoas que mais geram impacto financeiro na internet

Que Kate Middleton e Meghan Markle são pessoas muito influentes dentro e fora da família real, todo mundo já sabe. Porém, um estudo analisou o impacto financeiro que elas têm nas redes sociais e o resultado é chocante!

Não perca o que está bombando nas redes sociais

A London Institute of Photography fez alguns cálculos para entender o impacto que Meghan e Kate fazem no mercado. De acordo com os números obtidos na pesquisa, a dupla rende US$ 2,4 milhões, o equivalente a R$ 10 milhões, em valor de marca para estilistas.

O resultado mostra que elas são as pessoas mais poderosas da web. “Os integrantes da família real são assunto o tempo todo e queríamos estabelecer uma relação entre redes sociais e moda”, disse o líder da pesquisa, Damon Culbert, em entrevista ao Universa.

O instituto analisou seis contas ligadas a moda, com foco na aparição de Kate e Meghan: Vanity Fair, Vogue, Elle, Harpers Bazaar, Grazia e Tatler. O cálculo feito foi o de que cada like em fotos da dupla gera 42 centavos de dólar em valor de marca. O total apresentou 281 fotos de Meghan, com 3,8 milhões de likes, e 161 de Kate, com 1,79 milhões de curtidas.

“A pesquisa mostrou que Meghan é mais influente do que Kate. Acho que por causa do ano que ela teve e pelo nascimento de Archie. O ano foi mais focado nela, então acho normal que Kate tenha ficado um passo atrás”, afirmou Culbert.

Leia também: Imagens de Diana, Charles e Margaret Thatcher na 4ª temporada de The Crown

+ Rodrigo Faro fala sobre audiência durante homenagem a Gugu e é criticado

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?