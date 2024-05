Caio Blat sobre relação aberta com Luisa Arraes: ‘Faz parte do acordo’

Caio Blat contou detalhes de como é seu casamento com Luisa Arraes em entrevista ao jornal “Extra”. O relacionamento aberto dos atores vem despertando curiosidade depois de a atriz ser fotografada beijando o cantor Chico Chico, filho da cantora Cássia Eller, durante um show no Circo Voador, no Rio de Janeiro, no início de fevereiro.

“É uma falta de respeito com um momento de lazer da pessoa. Eu sabia exatamente onde ela estava, com quem ela estava, faz parte do nosso acordo. Estamos juntos há sete anos e queremos continuar juntos por muito tempo ainda”, afirma.

O ator, que está no elenco da novela “Beleza Fatal”, com estreia em janeiro de 2025 na plataforma Max, avalia os tipos de relação na sociedade. “Sou muito reservado na minha intimidade. Mas acho que a monogamia traz muito do patriarcado. Tem uma coisa antiga, de posse. Os homens sempre apareceram traindo e saindo sozinhos, e as mulheres ficavam mais submissas. Agora elas também estão tomando a sua liberdade, se empoderando, buscando uma igualdade de direitos entre os gêneros”.

Blat diz que o diálogo e o entendimento de si e do o outro são a melhor forma de viver uma relação. “Quando você entra num casamento, sua identidade própria não acaba. Você tem os seus gostos, seus amigos, pode até sentir atração por outras pessoas. Tudo isso deve ser conversado e entendido, faz parte de um acordo e só fortalece o casal. É o que acontece com a gente”.

