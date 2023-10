Nova versão de “Grande Sertão: Veredas” ganha trailer

Atualizado em 28 out 2023, 14h05 - Publicado em 28 out 2023, 14h03

O trailer da nova versão cinematográfica de Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, já está entre nós. Dirigido por Guel Arraes, mesmo diretor de O Auto da Compadecida, o elenco do filme conta com Caio Blat, Rodrigo Lombardi, Luisa Arraes, Mariana Nunes, Eduardo Sterblitch.

A trama assume ares moderno e se passa em uma periferia brasileira chamada Grande Sertão. Na região, o conflito entre policiais e bandidos assume proporções de guerra. A narrativa é protagonizada por Riobaldo (Caio Blat), que se envolve no mundo do crime por amor a Diadorim (Luisa Arraes), mantendo seu sentimento em segredo. Assim como no livro, a história gira em torno dos dilemas morais de Riobaldo.

Confira o trailer abaixo:

Essa é a terceira adaptação de Grande Sertão: Veredas. Em 1965, os irmãos Geraldo e Renato Santos Pereira se inspiraram na obra literária para fazer um filme estrelado por contou com Maurício do Valle como Riobaldo, Sônia Clara como Diadorim e Jofre Soares como Zé Bebelo.

Já em 1985, a Rede Globo fez uma série do livro. Escrita por Walter George Durst e dirigida por Walter Avancini, o elenco inclui Tony Ramos como Riobaldo, Bruna Lombardi como Diadorim, Tarcísio Meira como Hermógenes e José Dumont como Zé Bebelo

Para quem não conhece a história, o livro de Guimarães Rosa acompanha Riobaldo, um ex-cangaceiro que se torna chefe de jagunços (trabalho paramilitar de proteção e segurança às lideranças políticas) no sertão brasileiro.

A obra se desenvolve através das memórias e confissões de Riobaldo, que busca entender sua própria identidade e sua relação com a figura misteriosa de Diadorim, seu grande amor. Grande Sertão: Veredas é considerada uma das obras mais importantes da literatura brasileira e traz um estilo linguístico inovador e desafiador.

A nova versão de Grande Sertão chega aos cinemas brasileiros em maio de 2024, mas antes terá sua estreia mundial no Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF), festival de cinema da Estônia, em 10 de novembro.

