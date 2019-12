Bruno Gagaliasso é internado e passa por cirurgia

Bruno Gagliasso foi internado na última quarta-feira (11), no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. Segundo a assessoria de imprensa do ator, ele precisou passar por uma cirurgia na tireoide, para a retirada de nódulo.

De acordo com o comunicado, a cirurgia aconteceu na quinta-feira (12), e foi bem sucedida. “O ator Bruno Gagliasso foi internado na tarde da quarta-feira, 11, no hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio, para uma operação simples na tireoide. A cirurgia aconteceu na quinta-feira, 12, como prevista, e o ator passa bem e recebe alta hoje [sexta]”.

Bruno já passou por duas cirurgias este ano – a outra foi em fevereiro. O ator sofreu uma crise renal e tratou o problema no hospital Vitória, também no Rio. Na época em que esteve internado, sua esposa Giovanna Ewbank e sua filha Titi fizeram uma pequena festinha de carnaval em uma visita.

Leia mais: A cachorrinha adotada por Giovanna Ewbank está cada dia mais linda. Veja!

+ Caio Castro fala sobre climão em desentendimento com Bruno Gagliasso

PODCAST – Como consumir menos, de forma consciente e inteligente