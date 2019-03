Internado, Bruno Gagliasso ganha festa de Carnaval de Gio Ewbank e filha

Mesmo de repouso após passar por uma cirurgia para retirar pedras no rim, Bruno Gagliasso entrou em clima de Carnaval.

É que Gio Ewbank, mulher do galã, levou um pouquinho da folia da data ao hospital na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde o ator está internado.

No Instagram, a apresentadora compartilhou uma foto em que ela e Titi, filha do casal, comemoram o feriado ao lado de Gagliasso. Super fofos, os três aparecem com adereços carnavalescos.

“Vai ter festa SIM… Porque se ele não pode ir até o carnaval, nós trazemos o carnaval até ele!”, escreveu.