A cachorrinha adotada por Giovanna Ewbank está cada dia mais linda. Veja!

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso adotaram mais uma integrante para compor a família. Em novembro, a cachorrinha Lasanha foi encontrada pelo casal na estrada enquanto voltavam de uma viagem.

Quando ela foi resgatada, estava debilitada com sarnas e diversos machucados. “Estávamos voltando de Angra, uma viagem supergostosa com toda a família, e fomos surpreendidos por um rostinho aflito no meio da estrada com os carros passando a milhão! Meu coração ficou apertado, e o Bruno logo parou o carro e a pegou toda indefesa, toda carinhosa… e a colocamos no nosso carro. Tão assustada, doente, cheia de machucados, mas com olhar de alívio de estar a salvo”, disse a atriz na época.

Em uma foto, ainda de novembro, alguns dias depois de ser resgatada, Giovanna compartilhou uma foto do pet e ela já parecia estar bastante recuperada!

Por fim, em um story recente, Giovana mostrou como Lasanha está transformada e visivelmente curada dos ferimentos, fazendo muita bagunça como qualquer filhote.

“Olha isso, é muito gostosinha. Olha como a Lasanha já está toda peluda, toda maravilhosa, brincando com a mãe”, disse Ewbank, enquanto brincava com a cachorrinha.

O poder do amor (e de muitos cuidados, claro)!

