Após 27 anos, Bill Gates e Melinda anunciam fim do casamento

Bill Gates e Melinda Ann French Gates colocaram um fim no casamento de 27 anos. O comunicado anunciando o divórcio foi assinado por ambos em suas contas oficiais no Twitter.

O relacionamento, com início no ano de 1994, deu três filhos ao casal: Jennifer Katharine Gates, de 25 anos, Rory John Gates, 21 anos, Phoebe Adele Gates, com 18 anos.

Os dois se conheceram na Microsoft, empresa fundada por Bill e Paul Allen. Em 1987, Melinda foi contratada como gerente de produtos, o que fez com que os dois se aproximassem.