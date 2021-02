Quem é a poderosa advogada que lida com o divórcio de Kim Kardashian

Na sexta-feira, 19, o mundo dos famosos recebeu a confirmação do que estava sendo especulado havia tempos: o fim do casamento de Kim Kardashian e Kanye West. Outro fato que chamou a atenção foi a escolha da advogada para lidar com a separação bilionária, a renomada Laura Wasser.

Laura Wesser é conhecida como a poderosa advogada de divórcio das celebridades e uma característica que marca o seu profissionalismo é a reputação de manter as coisas em segredo. Como cita o Page Six, Wesser normalmente faz com que seus clientes “negociem e cheguem a um acordo confidencial antes que quaisquer papéis de divórcio sejam apresentados no tribunal”, e isso garante que todo o processo de divórcio permaneça em sigilo.

Wesser, que já lidou com divórcios anteriores de Kim Kardashian, disse ao E! News em 2013 que sempre orienta seus clientes a fazer uma separação de “uma forma que possamos manter sua sanidade e suas contas bancárias intactas”. Essa é sua estratégia para evitar que tudo se torne um melodrama já que, por se tratarem de pessoas famosas, tudo está sendo observado e transmitido pela mídia.

A advogada já representou outras grandes celebridades que tinham em suas prioridades a busca por total sigilo, como, por exemplo Angelina Jolie em seu divórcio com Brad Pitt, Johnny Depp, Christina Aguilera e Ryan Reynolds em sua separação com Scarlett Johansson.

O casamento de Kim Kardashian com Kenye West era o terceiro enlace da socialite, que ficou conhecida após o sucesso do reality Keeping Up with the Kardashians do canal E!. O casal estava junto desde 2014 e tem 4 filhos juntos.