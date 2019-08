Beyoncé planeja turnê de retorno com Destiny’s Child

O trio Destiny’s Child formado por Beyoncé, Kelly Rowland e Michelle Williams está planejando um possível retorno para 2020. De acordo com o jornal The Sun, a volta da girlband seria uma comemoração dos 20 anos de sua última formação.

Uma fonte do veículo disse que a turnê passaria pelos Estados Unidos e Europa, além de contar com a gravação de novas músicas.

Beyoncé teria se inspirado no retorno das Spice Girls. A cantora percebeu que a volta do grupo foi bem sucedida e teve um bom retorno financeiro. “Beyoncé quer desesperadamente as garotas de volta com ela nos estúdios e ela não consegue pensar em um momento melhor que 2020, quando vão ser marcadas duas décadas de uma das maiores girlbands do mundo. Ela viu o sucesso da turnê das Spice Girl e quer replicar isso, mas de um jeito muito maior e melhor”, afirma um informante do jornal inglês.

As três já teriam feito reuniões para fazer o retorno do grupo. “Beyoncé tem se encontrado com Kelly e Michelle para discutir o que elas podem fazer” revelou ele.

Sucesso no fim dos anos 90 e fim dos anos 2000, o trio anunciou a separação em 2006, e Beyoncé seguiu sua carreira solo, se tornando a diva pop que é hoje. Desde o fim do trio, nenhuma das artistas havia comentado sobre um possível retorno.

Em 2018, Kelly e Michelle fizeram uma participação especial na apresentação de Beyoncé no festival Coachella. Confira:

