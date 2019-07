O deslumbrante look “mãe e filha” de Beyoncé e Blue Ivy

Beyoncé e sua filha Blue Ivy roubaram a cena no tapete vermelho da estreia da versão live-action de O Rei Leão. A cantora, que dubla a leoa Nala no filme, combinou o look com o da filha para o evento.

Beyoncé optou por um vestido Alexander McQueen cheio de brilhos. A parte de cima do vestido é um blazer todo bordado que a cantora usou sem nada por baixo. Na parte inferior, uma saia de tule transparente também com aplicações de cristais era destaque. Ela usou ainda sandálias, clutch e joias com muito brilho.

Blue Ivy, de 7 anos, também usou um blazer, só que com aplicações apenas nos ombros e uma camisa branca por baixo. Ela também usou a saia de tule transparente, mas com uma calça preta. Para completar o visual, Blue usou sapatilhas pretas e um penteado com dois coques no topo da cabeça. Muito fofo, não?

O Rei Leão estreia no Brasil no dia 18 de julho.

