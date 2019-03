Mel B revela envolvimento sexual com colega de Spice Girls

Mel B, integrante do grupo Spice Girls, fez uma revelação bombástica durante as gravações do programa britânico ‘Life Stories’, comandado por Piers Morgan. Ela confirmou que já teve um envolvimento sexual com Geri Halliwell – a Ginger Spice -, sua companheira de banda, quando todas as integrantes viviam juntas logo após a formação da banda.

Depois de muita insistência do apresentador, Mel B contou que ela e Geri eram melhores amigas e que o envolvimento foi uma coisa que aconteceu naturalmente, uma só vez e que as duas deram risada do ocorrido depois. Logo depois da revelação, a cantora pareceu se arrepender do que havia dito .

“Ela vai me odiar por isso. Mas é um fato. Simplesmente aconteceu, e nós rimos disso, e foi só”, disse.

Mel C, também companheira de banda, estava na plateia e pareceu bastante chocada com a revelação. Segundo o Daily Mail, depois disso Mel B resolveu ligar para Geri para se desculpar pelo que havia dito. Ela também disse que espera que Geri não negue, porque foi só uma coisa engraçada que aconteceu.

Geri ainda não se pronunciou sobre o ocorrido. Em dois meses, as Spice Girls – com exceção de Victoria Beckham – irão se reunir para uma turnê pelo Reino Unido. Segundo a fonte, Mel B se preocupa que os shows possam ser prejudicados dependendo da maneira como Geri e seu marido lidarem com as declarações.

Leia também: Conselhos de Príncipe Charles para Meghan e Harry

+ Bruna Marquezine abre o jogo em relação a Anitta

Siga CLAUDIA no Youtube