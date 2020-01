Beyoncé é eleita a celebridade mais poderosa do mundo

Ela tem o poder! Beyoncé foi eleita a celebridade mais poderosa do mundo em 2014. Divulgada hoje (30) pela Forbes, a lista contabiliza os “100 mais” do mundo do entretenimento. Nomes como os de Rihanna, Katy Perry e Gisele Bündchen, a única representante brasileira, também fazem parte do ranking.

De acordo com a publicação, a turnê, de 95 shows, Mrs. Carter Tour foi a grande responsável por colocar Queen B. no topo do pódio, ganhando em média US$ 2,4 milhões por cidade em que passou, segundo a empresa de auditoria Pollstar.

Contou, também, o lançamento inovador de seu ‘visual álbum’ no final do ano passado. De surpresa, sem nenhuma publicidade, a cantora ‘soltou’ 14 músicas com seus respectivos videoclipes na loja virtual Itunes. O CD autointitulado ainda produziu o hit Drunk in Love, que vendeu mais de 1 milhão de cópias nos Estados Unidos.

Além disso, a beldade é uma verdadeira máquina de fazer dinheiro. Além de polpudos contratos publicitários com empresas como Pepsi e a rede de lojas H&M, ela possui uma linha de perfumes e sua grife de roupas House of Dereon. É estimado, que a diva tenha faturado cerca de US$ 115 milhões no período de um ano.

O rapper Jay Z, marido da popstar, também aparece no ranking na 6ª posição. De acordo com a revista, com isso o casal pode ser considerado o mais poderoso do entretenimento, desbancando os nomes de Kim Kardashian e Kanye West.

No segundo lugar da lista, está o jogador de basquete LeBron James, graças aos seus milionários contratos de publicidade com Coa-Cola, Nike e McDonald’s. Fechando o pódio, o rapper Dr. Dre que virou destaque ao vender em maio sua marca de fones de ouvido, a Beats, para a Apple.

Para fazer a lista a revista norte-americana leva em conta os rendimentos do artista, seu alcance nas redes sociais e imprensa, além do índice de marketabilidade, desenvolvido pela empresa E-Poll.

Gisele Bündchen está na lista

Única representante brasileira, Gisele Bündchen ficou na 56ª colocação. De acordo com a publicação , ela recebeu cerca de US$ 47 milhões no último ano e, pelo oitavo ano consecutivo, é a modelo mais bem-paga do mundo. Seus contratos com Chanel, Carolina Herrera, Grendene e Pantene, entre outros, são os grandes responsáveis por isso.

Confira o Top 10:

1º) Beyoncé Knowles: US$ 115 milhões

2º) LeBron James: US$ 72 milhões

3º) Dr. Dre: US$ 620 milhões

4º) Oprah Winfrey: US$ 82 milhões

5º) Ellen DeGeneres: US$ 70 milhões

6º) Jay Z: US$ 60 milhões

7º) Floyd Mayweather: US$ 105 milhões

8º) Rihanna: US$ 48 milhões

9º) Katy Perry: US$ 40 milhões

10º) Robert Downey Jr.: US$ 75 milhões