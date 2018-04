Me pego parada, pensando, inúmeras vezes antes de postar. Quero falar sempre sobre o que pulsa aqui dentro de verdade, quero dialogar sobre o que me é caro. Mas me sentir limitada em escolher as palavras certas e a foto não tão polêmica do meu corpo é um exercício de nadar contra a corrente. Eu quero falar sobre o que eu quiser, da forma, imagem e cor que eu achar interessante. O corpo é meu, a história é minha, as batalhas, vergonhas e medos, também. Eu respeito muito o meu corpo. E eu demorei para falar isso com convicção. Porque como todo mundo, tenho vários pequenos e grandes detalhes que nunca gostei em mim. Fruto de uma profunda massificação da estética. O resultado de ouvirmos desde crianças que existem arquétipos específicos, que são considerados o verdadeiro padrão de beleza. E o nosso corpo infelizmente registra essa mensagem entendendo como regra de socialização e rejeita tudo que não se encaixa nela. O que é beleza para você? Eu aprendi a reconhecer o valor de cada detalhe que carrego no meu corpo e mais do que isso, entendi que eles fazem parte de mim e da minha história. Eles contam quem eu sou. Tem coisa mais linda do que isso? Isso sou eu. Essas marcas, esse tamanho, essa cor, esses pêlos, esse cheiro. O meu ritual de beleza é meu ritual de autoconhecimento e aceitação. Porque para mim a beleza mais bonita é saber quem nós somos e não ter medo nenhum de assumir e expor isso. Sendo unicamente diferentes dentro das nossas próprias medidas. Ser humano. Somos todos!

