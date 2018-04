Bebê Real vai ‘sacudir a poeira da realeza’

Filho de Kate Middleton e do príncipe William, o terceiro bebê real, irmão de George e de Charlotte, nasceu nesta segunda, às 11h01, em Londres. Pedimos que a astróloga Jacqueline Cordeiro fizesse o mapa astral do menino, que ainda não teve o nome divulgado. Leia o que ela diz:

“Apesar de nascer no signo de Touro, que supostamente seria um bebê calmo e dorminhoco, ledo engano! O Sol unido à Urano trará um espírito revolucionário, transgressor, alternativo, que quebrará o protocolo da realeza. Este bebê nasceu com a ‘sina’ dos ‘fora da caixinha’, com um quê do anárquico aquariano. E esta necessidade de ser diferente ou contra as regras poderá trazer conflitos com a mãe, que tende a ser mais rigorosa e disciplinadora com ele (Lua quadra Saturno). A mãe Kate (capricorniana) parecerá a ele muito exigente e menos afetuosa do que o pai. William, canceriano.

Uma lua em Leão no ascendente o torna uma criança muito simpática e com um brilho especial.

O Sol em Touro dá uma natureza afetuosa que é intensificada pela Lua em Leão, mas não será necessariamente uma criança comportada e disciplinada _inclusive, essas palavras não devem fazer parte do seu vocabulário.

Vênus em exaltação em Touro o torna altamente sociável, afável, encantador e guloso (doces e chocolates são seu ponto fraco).

Será uma criança espoleta, muito ativa, inquieta, que amará ter os holofotes sobre ela (a Lua em Leão adora desde cedo a ter ‘plateia’, fazer gracinhas, monopolizar as atenções em todas as situações).

A Lua e o Nodo Norte no ascendente em Leão o faz ser muito personalista, com necessidade de ser atendido imediatamente e muito ligado ao físico.

Será uma criança muito forte, determinada, que vai requerer muita atenção, na verdade, pelo bem ou pelo mal, será o centro das atenções.

Como seu tio Harry, será a ‘curva fora da estrada’, tendendo inclusive a superar o tio na ousadia ou no não seguir as regras da realeza.

Na infância, ele pode chamar a atenção por não querer seguir regras, disciplina ou agirá de uma forma bem diferente da que se espera em situações de protocolo.

Escolas rigorosas não serão fáceis para este ser, que veio pra ‘levantar e sacudir a poeira da realeza’.

A comunicação terá alguns desafios: poderá falar tarde, ter problemas de dicção; trocar palavras, em situações de nervosismo, gaguejar… É possível que se saia melhor em esportes do que no mundo acadêmico.

A combinação de Marte, da ação e iniciativa, com Plutão, da transformação e poder, é uma marca poderosíssima na vida dele.

Haverá uma força de vontade implacável, um ‘sangue frio’ para inclusive profissões que requeiram esta qualidade.

Ele será tão popular como a rainha Elizabeth, sua bisavó, e muitos de seus antecessores, e herdará afetuosidade e carisma de sua avó Diana.

Tende a ser belo esteticamente, com forte personalidade, causando inclusive, graças a ela, uma ruptura em algumas tradições monárquicas (lembra um pouco o estilo transgressor de Diana de Gales).

Terá um papel essencial na modernização da monarquia (Seu Sol colado em Urano).

No mental, tende a ser inteligente, de ideias avançadas e espontâneo.”

VEJA OS DETALHES DO MAPA:

23/4/18 11h01 Londres/Reino Unido (segunda-feira)

Sol em touro na casa x

Lua em Leão no ascendente

Ascendente em Câncer

Mercúrio em conjunção com quiron em Áries na casa da carreira

Vênus no afetuoso signo de Touro na XI

Marte colado em Plutão em Capricórnio na VI

Júpiter em Escorpião na V

Netuno em Peixes na IX

