BBB 11 já cria polêmica antes mesmo de começar!

Boninho disse que agora vai valer tudo. Será difícil para o Bial controlar a galera

Foto: AgNews

A décima primeira versão do BBB promete muitas novidades e grandes polêmicas, que já começaram a pipocar. Isso por que o diretor do programa, José Bonifácio de Oliveira, o Boninho, postou em seu Twitter que, desta vez, valeria tudo no jogo, até porrada. Seu post rodou pelos sites que cobrem televisão, ele achou que foi mal interpretado e para não causar mais discussão sobre o assunto, apagou o que escreveu no microblog. E ainda fez questão de deixar claro: jamais poderia haver agressão física num programa liberado para crianças de 12 anos.

A Globo também teve de correr atrás para desmentir o fim da regra que eliminava automaticamente quem agredisse outro concorrente. A explicação? O diretor foi irônico assim como é em todos os seus outros comentários no Twitter. Na manhã de 29/11, Boninho ainda brincava: “Fui eliminado do BBB, vai entrar um novo diretor”, o que também era gozação do big boss.

Agora, uma novidade real da atração será o fim do monopólio do ice, que o diretor chamou de bebida de criança também pelo microblog. Durante todas as festas haverá um bar, e os participantes poderão misturar vodca com energético ou guaraná, por exemplo. Uma combinacão bombástica! E no decorrer da semana, segundo uma fonte de TITITI, as bebidas também poderão estar liberadas. Mas essa possibilidade ainda vem sendo estudada.

Haja sermão de Pedro Bial!

Com estreia prevista para 11 de janeiro o BBB resurgirá numa casa nova. Terá dois andares e o temido quarto branco. Como na nona edição, a casa de vidro deverá ser uma atração à parte e, mais uma vez montada em um shopping carioca. Naquela época o “aquário” abrigou os participantes Daniel, Maíra, Josiane e Emanuel. Mas apenas os dois últimos foram escolhidos para entrar na casa mais vigiada do país.

Agora, por enquanto, as outras regras continuam as mesmas: os candidatos ao prêmio milionário serão divididos em dois grupos: um aproveitará a mansão de luxo, cheia de conforto e beleza, e o outro ficará no puxadinho, onde faltam camas, comida e estrutura para qualquer atividade. O vencedor levará para casa a bolada de R$ 1,5 milhão. O segundo lugar, R$ 150 mil e o terceiro, R$ 50 mil. A prova do líder continuará às quintas e a eliminação, às terças. A prova do anjo será às sextas.