Pabllo Vittar faz aparição surpresa em show do Bring Me The Horizon; veja

A banda de heavy metal ‘Bring Me The Horizon’ se apresentou nesta sexta-feira (16) no Vibra São Paulo. O repertório contou com hits como ‘Throne’, ‘Follow You’, ‘Mantra’ e outros sucessos. Contudo, o momento mais surpreendente da noite aconteceu quando Oli Sykes, vocalista do grupo, chamou a cantora e drag queen Pabllo Vittar para uma performance surpresa e explosiva de “Antivist”. Confira:

A cena viralizou nas redes sociais e logo se tornou um dos assuntos mais comentados do fim de semana. Logo após a apresentação, Pabllo compartilhou uma série de fotos com Sykes em sua conta no instagram. Veja os cliques:

Vale lembrar que o vocalista do Bring Me The Horizon é casado há quatro anos com a modelo brasileira Alissa Salls. Inclusive, no ano passado, o cantor afirmou que havia se tornado brasileiro após conseguir o seu CPF. Fofo, né?

Quem perdeu a chance de assistir ao concerto da banda nesta sexta-feira tem mais uma chance: ‘Bring Me The Horizon’ se apresenta novamente em São Paulo neste domingo (18), no Knotfest Brasil. O evento acontece no Sambódromo do Anhembi (e ainda há alguns ingressos disponíveis).