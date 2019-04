Atriz de 16 anos morre após desmaiar subitamente

Morreu no último dia 7 a atriz britânica Mya-Lecia Naylor, de apenas 16 anos. Seu falecimento, contudo, só foi divulgado na quarta-feira (17). De acordo com a agência A&J Management, responsável por gerenciá-la, a jovem faleceu após um desmaio súbito. A causa oficial ainda não foi revelada.

“É com o mais profundo pesar que temos que anunciar que no domingo, 7 de abril, Mya-Lecia Naylor, infelizmente, morreu. Mya-Lecia foi muito talentosa e uma grande parte da A&J, vamos sentir muita falta dela. Nosso amor e pensamento estão com toda sua família e amigos neste momento difícil”, lamentou a agência.

A atriz havia participado de duas séries infantis da BBC: “Almost never“, sobre a rivalidade entre uma boyband e uma girlband; e “Millie Inbetween“, sobre duas irmãs que enfrentam o divórcio dos pais. Ela também atuou em “Code Red“, “Index Zero” e “A Viagem“, filme no qual contracenou com Tom Hanks, Halle Berry e Hugh Grant.

Além de atuar, Mya-Lecia era youtuber de moda e beleza.

