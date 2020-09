Histórias de grandes mulheres marcam chegada de Astrid ao Youtube

“Salve, salve simpatia!”. O conhecido bordão de Astrid Fontenelle já entrega a personalidade leve e despojada da jornalista que estamos acostumados a acompanhar pela TV. Com mais de 30 anos de carreira, a apresentadora acaba de mergulhar de cabeça em sua mais nova aventura: o Youtube.

“Demorei, mas cheguei! Cheguei para reverenciar mulheres que me inspiraram e para colocar a conversa em dia toda sexta. Ler jornais, livros, entrevistar pessoas. Fazer um pouco de tudo o que já fiz na TV!”, celebra a apresentadora.

Tocado em paralelo ao Saia Justa, que apresenta no GNT, Astrid contará a história de grandes forças femininas no programa “Mulheres Admiráveis”, transmitido toda quinta-feira, às 19h. Na estreia, marcada para hoje (05), Marta, eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, marca presença no canal. Além da atleta, Marielle Franco, Leila Diniz, Maria Bonita e Elza Soares são algumas das personalidades que terão suas trajetórias contadas por Astrid.

“Sou agora uma contadora de histórias. E vamos falar de mulheres incríveis, algumas que são inspirações diretas, como Leila Diniz. E outras que abriram frentes para outras mulheres, como Maria Quitéria, primeira mulher a fazer parte do Exército Brasileiro. São todas histórias incríveis. Me emocionei muito com Elza e Marielle, por exemplo. E, como gravei direto, eu e a câmera, a emoção vinha e eu deixava”, afirma a jornalista.

Mais se um era pouco, dois são perfeitos! A programação do canal também inclui o “Resumão”. Toda sexta-feira, a jornalista faz um apanhado dos principais acontecimentos da semana no Brasil e no mundo ao vivo. Convite certo para interagir com a apresentadora no melhor estilo Astrid.

“Será muito legal. Não vou trazer apenas o hard news, mas também muitas pautas sobre cultura. Sempre me pedem dicas de livros, por exemplo. E será o momento perfeito para interagir. Aliás, as pessoas estão mais do que convidadas a fazer perguntas ao vivo”, explica.

Continua após a publicidade

Com quase 900 mil seguidores no Instagram, ela começou sua carreira na produção do Festival dos Festivais, na Rede Globo, em 1985. Ainda na emissora carioca, a jornalista apresentou o Hollywood Rock ao lado de Pedro Bial. Mais tarde, passou por diversos canais, como MTV, TV Gazeta e Bandeirantes. Atualmente, está à frente do Saia Justa e do Chegadas e Partidas, ambos na TV fechada.

“Estou com aquele friozinho na barriga! Mas acho que sou youtuber há muito tempo porque sou, antes de tudo, uma comunicadora. Fico pensando ‘Ai meu deus, será que ficou bom?’ Sempre acho que poderia ficar melhor, mas a perfeição não existe e eu estou adiando isso há algum tempo. Quero conversar com as pessoas e agora estarei mais conectada a elas”, finaliza.

SERVIÇO

Canal da Astrid

Mulheres Admiráveis – todas as quintas, às 19:00

Resumão – todas as sextas, às 09:30

Confira o teaser do canal:

Como se livrar das dívidas e multiplicar seu dinheiro

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Assinatura efetuada com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.