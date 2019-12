Astrid Fontenelle faz questão de manter a tradição do Natal

Uma grande árvore, enfeites com histórias reunidos ano a ano, muita música e mesa farta. Esses ingredientes não podem faltar na ceia para amigos que a apresentadora Astrid Fontenelle organiza sempre semanas antes do Natal.

Para muita gente, o Natal está intensamente ligado às lembranças de infância. Montar a árvore, reunir a família, trocar presentes. Astrid Fontenelle, 58 anos, concorda plenamente. Apegada à data, ela faz questão de manter as celebrações, adaptando-as aos diversos momentos da vida. Sua memória mais forte remete à mãe, Malu, que passava horas na cozinha preparando os pratos para a noite de 24 de dezembro. “Ela gostava de fazer, mas, ao mesmo tempo, reclamava. Certa vez, encomendei uma ceia pronta. Pois ela reclamou o dobro! Disse que não era tão gostosa como a comida dela. E não era mesmo”, relembra a jornalista carioca.

Cerâmicas, Atelier Paula Almeida; louças, réchauds, talheres e guardanapos, Da Casa & Complementos

Com a morte de Malu, em 1999, ficou um vazio no Natal. Determinada a manter as tradições, Astrid criou então um grande encontro. “Comecei a reunir amigos. João Gordo, José Simão, um misto muito grande de pessoas que não tinham a família por perto”, conta ela. A chegada do filho, Gabriel, hoje com 11 anos, fortaleceu ainda mais o significado da festa.

Juntamente com a mãe, o garoto decide a temática da decoração, que muda todo ano. “As primeiras árvores traziam brinquedinhos. Com o passar do tempo, fomos tirando as características mais infantis e hoje só mantemos ali o item favorito dele, um aviãozinho verde. Gabriel também ajuda a montar a árvore, vai à loja comigo, escolhe os enfeites novos. Somos praticamente lojistas de tanta coisa que temos”, brinca Astrid em meio às caixas de enfeites, que vão de grandes corações vermelhos a bonecos dos Beatles. De alma festeira, Fausto Franco, marido de Astrid, sugeriu deixar o evento mais profissional. Hoje a ceia dos amigos recomenda trajes elegantes – até de gala para quem estiver inspirado – e inclui banda e um fotógrafo para registros oficiais. Este ano, a apresentadora organizou uma ceia extra só com as amigas e abriu as portas para CLAUDIA.

Astrid brinda com as amigas (da esquerda para a direita) Celine Kalifa, Cristiane Tamer e Thaty Adjiman.

Em sintonia com o estilo alegre de Astrid, a florista Alejandra Hekma montou um mix de espécies exóticas e extravagantes, entre elas semente de dracena, que parece um galho avermelhado.

Thaty Adjiman é a chef responsável pela deliciosa ceia.

Salada crunch de grãos

Pronto em 20 minutos + tempo de geladeira | Rende 6 porções

Ingredientes

1 colher (sopa) de semente de abóbora torrada

1 colher (sopa) de semente de girassol torrada

2 colheres (sopa) de pistache torrado sem sal

2 colheres (sopa) de pecã torrada

2 colheres (sopa) de amêndoa, com casca, torrada, sem sal

2 colheres (sopa) de cranberry

1 xícara de quinua preta cozida em água ou caldo de legumes

1 xícara de arroz sete grãos cozido

4 colheres (sopa) de azeite

1 xícara de suco de laranja

1 colher (chá) de mel

1/2 colher (chá) de canela em pó

Sal a gosto

2 colheres (sopa) de salsinha picada

2 colheres (sopa) de hortelã picada 1 cacho de uva-passa seca para decorar

Em uma tigela, misture as sementes, o pistache, a pecã, a amêndoa,

o cranberry, a quinoa e o arroz. Adicione o azeite, o suco de laranja, o mel e a canela. Tempere com sal e misture bem. Finalize com a salsinha e a hortelã picadas. Leve à geladeira por 30 minutos e sirva.

Queijo brie en crôute com melado de Natal

Pronto em 1 hora | Rende 5 porções

Além de rápido e fácil de fazer, o queijo brie en croûte agrada aos olhos – o sonho de todo anfitrião.

Ingredientes

1 massa folhada pronta congelada

1 queijo brie de 300 gramas

1/4 de xícara de nozes

1/4 de xícara de pistache

1/4 de xícara de amêndoa laminada e torrada

1/4 de xícara de damasco seco em cubos

1/4 de xícara de cranberry

1/4 de xícara de goji berry

1/2 xícara de mel

Em uma superfície lisa, abra a massa folhada em um disco de tamanho suficiente para envolver o queijo. Centralize nele o brie e embrulhe deixando o centro descoberto. Leve ao forno preaquecido a 180ºC de 20 a 30 minutos ou até que fique dourado, mas com o centro molinho. Em um bowl, misture as nuts e as frutas secas com o mel. Retire o queijo do forno e cubra o centro com o melado. Sirva quente.

Peru assado com molho de especiarias

Pronto 6 horas + tempo de marinada | Rende 10 porções

Ingredientes

1 peru de 4,5 quilos limpo

1 litro de vinho branco seco

2 cebolas picadas

2 talos de alho-poró picados

3 ramos de alecrim

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Para o molho

1 litro de suco de laranja natural

4 colheres (sopa) de mel

1 colher (sopa) de amido de milho

1 ramo de canela

2 cravos

2 anises-estrelados

4 cardamomos

Em uma assadeira, tempere o peru com os demais ingredientes, cubra com papel-alumínio e leve à geladeira de um dia para o outro. No dia seguinte,

leve o peru com a marinada ao forno preaquecido a 200ºC, coberto com papel-alumínio, por cinco horas, regando sempre com o caldo da própria assadeira. Quando estiver cozido, retire o papel-alumínio e deixe dourar. Reserve.

Prepare o molho

Em uma panela, junte todos os ingredientes e 1/2 litro da marinada da assadeira coada. Leve ao fogo médio por cerca de dez minutos, mexendo sempre, até engrossar. Se necessário, acrescente mais um pouco de amido de milho. Passe por uma peneira e regue o peru com o molho. Decore a gosto e sirva.

Taça de rabanada

Pronto em 2 horas | Rende 6 porções



que mistura tons de rosa e roxo. A rabanada ganhou aqui uma versão sofisticada, em taça. Abaixo, um detalhe da árvore de Natal,que mistura tons de rosa e roxo.

Ingredientes

Para a rabanada

3 ovos

1 lata de leite condensado

1 xícara de leite integral

1 brioche em fatias médias

Manteiga para untar

Açúcar e canela para polvilhar

Para o crème pâtissière

2 xícaras de leite

Raspas de fava de baunilha 6 colheres (sopa) de açúcar

2 colheres (sopa) de manteiga

1 ovo

5 gemas

2 colheres (sopa) de amido de milho

Para a calda de berries

2 xícaras de morango

3 xícaras de frutas vermelhas (blueberry, framboesa, amora)

4 colheres (sopa) de açúcar

1 pote de doce de leite para a montagem

Prepare a rabanada

Em um bowl, misture os ovos, o leite condensado e o leite. Passe as fatias de brioche nessa mistura. Em uma frigideira untada com manteiga, doure-as em fogo médio até que fiquem bem douradas. Polvilhe-as com açúcar e canela. Reserve.

Prepare o crème patissière

Em uma panela, ferva o leite com a baunilha, metade do açúcar e a manteiga. Em uma vasilha, bata com um fouet o ovo com as gemas, o amido e o restante do açúcar. Despeje parte do leite fervente sobre essa mistura, mexendo. Leve de volta ao fogo o restante do leite e cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Transfira para uma travessa, cubra com filme plástico aderido ao creme e deixe esfriar.

Prepare a calda de berries

Em uma panela, junte as frutas (reserve 1 xícara de frutas vermelhas para decorar). Cozinhe em fogo baixo até formar uma calda. Reserve. Em uma taça grande, intercale camadas de rabanada, doce de leite e crème patissière, finalizando com a calda de berries. Decore com as frutas frescas reservadas.