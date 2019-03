Pedro Bial revela luta contra depressão

Pedro Bial bateu um papo com o jornalista Marcelo Bonfá e falou sobre uma época conturbada em sua vida. Entre 2000 e 2001, ele teve um episódio de depressão.

Segundo contou, ele ainda convive diariamente com a ansiedade. “É o mal do século”, disse ele. Apesar de tentar canalizar a energia em atividades produtivas como o trabalho, ligar com a ansiedade não é tarefa fácil. Ainda assim, ele diz estar melhor do que na época que teve o quadro depressivo.

“Eu andei bem ruinzinho, roendo borda de penico, mas dei a volta por cima com um bom psicanalista, com psiquiatra, medicamento… Nunca mais me ocorreu, o que é um bom sinal porque em geral quem tem depressão uma vez acaba tendo outros episódios”, explicou o jornalista.

Ele disse também que nunca pensou em suicídio, mas que há maneiras de a pessoa se abandonar. “Você pode não pensar no suicídio ativo, mas pode parar de se cuidar, se largar, parar de prestar atenção em coisas que são importantes para a sua felicidade e assim permitir que alguma coisa ruim aconteça a você”, explicou.

