Nada de trégua! Meghan e Harry não passarão o Natal com a realeza

Depois de tantas especulações sobre um possível reencontro de toda a Família Real para o Natal, está determinado: o príncipe Harry e Meghan Markle não têm planos de voltar ao Reino Unido para as férias. A informação foi cedida ao Page Six por várias fontes reais.

A decisão é de fato chocante, já que era esperado uma trégua para que toda a família estivesse junto da rainha Elizabeth em seu primeiro feriado de Natal sem o seu falecido marido, o príncipe Philip, que morreu em abril deste ano. Além do mais, a matriarca real, de 95 anos, tem demonstrado muita fragilidade em sua saúde.

Cerca de dois meses atrás, um convite foi feito aos duques de Sussex para se juntarem ao resto da Família Real em Sandringham para as festividades. Na época, se presumia que a presença do casal e seus dois filhos causaria, de fato, um certo burburinho real. Mas a ausência da família com certeza causa ainda mais estardalhaço.

“Há muita coisa envolvida na logística e no planejamento do Natal da família, então, é claro, a equipe sabe que Harry e Meghan não virão”, disse uma fonte real ao Page Six. “Se viessem, já teriam comunicado à família.”

“Este é o primeiro Natal de sua Majestade sem o marido, então seria de se esperar que eles quisessem ficar com ela”, afirmou a fonte.

Aos olhos de uma outra fonte, Harry e Meghan não querem causar as inevitáveis ​​manchetes que apareceriam com a presença deles. “Acho que todos entendem que haverá um frenesi quando os dois voltarem para o Reino Unido, mas eles precisam arrancar o [Band-Aid] e seguir em frente”, defendeu.

Mesmo com a ausência dos duques de Sussex, a rainha dará seguimento ao seu planejamento natalino e deverá ser acompanhada por seus outros familiares até a sua propriedade rural. Príncipe Charles, Camilla Parker-Bowles, o príncipe William e Kate Middleton certamente são presenças confirmadas

Pelos registros, a última vez que Harry e Meghan comemoraram o Natal em família foi em 2018, um ano antes da decisão bombástica de deixarem a realeza.

Almoço

Já que os duques de Sussex realmente não dão esperanças de que comparecerão ao Natal real, logo, o esperado é que eles também não compareçam ao almoço natalino, organizado anualmente pela rainha especialmente para a sua família.

O evento, que normalmente é realizado no Palácio de Buckingham, deverá acontecer excepcionalmente, neste ano, no Castelo de Windsor, sua residência desde o início da pandemia.