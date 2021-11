Relembre a história de amor de Kate e William com estas 15 fotos

Ainda que pareça loucura acreditar, já faz mais de 10 anos que nós acompanhamos a história de amor de Kate e William! Os duques, que completaram 11 anos de noivado nesta terça-feira (16), são realmente os um dos casais mais cativantes da Família Real.

Pais de três adoráveis filhos, o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis, o casal tem uma bela história de amor que antecede em muitos anos o pedido oficial de casamento, afinal, eles se conheceram na Universidade de St. Andrews, na Escócia, em 2001, quando ainda eram jovens universitários.

Ambos viviam na residência St. Salvator’s Hall quando se conheceram, mas especula-se que a amizade dos dois evoluiu para romance somente no ano seguinte, quando eles chegaram até mesmo a dividir o mesmo apartamento na universidade.

Confira a cronologia completa do relacionamento de Kate e William através da sessão de fotos:

1. O desfile

Ao que tudo indica, Kate conquistou o coração de William após participar de um desfile de moda beneficente em março de 2002. O príncipe teria pago £200 por um ingresso na primeira fila para assistir a bela estudante que, de acordo com os conhecidos do casal, era uma grande encorajadora de Will em seus estudos quando a sua vida de universitário parecia ser uma missão impossível.

Apesar do carinho entre os dois, Kate estava em um outro relacionamento na época. Tanto que, ela só começou seu namoro com William após o término.

2. Primeira atividade em família

Em abril de 2005, foi publicada a primeira foto de Kate participando de uma atividade divertida com os royals. A atual duquesa estava com a família de William em uma pista de esqui, após quatro meses de um romance já florescente. Na ocasião foi confirmado que eles estavam juntos, o que já vinha sendo especulado graças às visitas de Kate a uma cabana na propriedade de Balmoral da rainha durante os finais de semana.

3. Primeiro evento real

Em maio de 2006, Kate foi flagrada participando do seu primeiro evento real oficial. A ocasião era o casamento da filha da duquesa da Cornualha, Laura Parker Bowles, e de seu marido Harry Lopes. Como todo mundo sabe, quando o namorado ou a namorada participa de festas importantes da família é porque o relacionamento já atingiu um nível considerável.

4. O término

Após 2 anos de relacionamento e diversos desafios relacionados à privacidade do casal superados, o mundo ficou chocado com uma notícia: o término de Kate e William, quando tudo parecia estável. Fontes próximas ao casal, no entanto, alegaram que a decisão foi mútua e amigável.

A única coisa que chamou a atenção do público foi que, em julho de 2007, cerca de um mês depois do suposto término, Kate estava presente no concerto realizado em homenagem à Diana. Ela não estava sentada junto do príncipe, mas ela não deveria estar lá, ao menos que as coisas estivessem voltando a sua ordem natural.

5. A viagem

Apesar de especial, a viagem de Kate e William a Seychelles, um país da África, realizada em agosto de 2007 durante um feriado, não contém fotos. O passeio íntimo, que marcou a reconciliação do casal, foi organizado em segredo e com muitos protocolos de segurança para barrar os curiosos. Eles cuidadosamente reservaram todo o resort, para que o mesmo fosse exclusivo deles. Além de usar nomes fake, eles também pediram ao filho do presidente do país que impusesse uma zona de exclusão em torno da ilha paradisíaca em que eles ficariam hospedados.

6. O encontro com a rainha

O ano de 2007 parece ter sido bem agitado para o casal real, pois foi também neste mesmo ano que Kate conheceu pela primeira vez Elizabeth, a avó de William, que é ninguém mais ninguém menos do que a rainha da Inglaterra! O encontro ocorreu em Balmoral e também foi bem sigiloso, portanto não há registros fotográficos.

7. Oficialmente juntos de novo

Após tanto tempo sem aparecer em público juntos, o casal foi flagrado, em abril de 2008, com o bom-humor e parceria de sempre após a cerimônia de formatura de William na RAF. Desde dezembro de 2006 e o breve período de separação que ambos não eram vistos juntos.

8. O noivado

Apesar do ousado príncipe William ter proposto casamento a Kate Middleton durante uma viagem do casal ao Quênia em 2010, foi em 16 de novembro do mesmo ano que eles oficializaram o pedido. William havia presenteado sua futura noiva com o anel de diamante de safira azul de sua falecida mãe, a princesa Diana.

9. Enfim… o casamento!

A data mais esperada chegou em abril de 2011, quando Kate e William finalmente se casaram em uma cerimônia que marcou a década. O casal estava deslumbrante e irradiava alegria.

10. A primeira turnê

Como se sabe, os membros reais são totalmente dedicado ao serviço comunitário e aos compromissos oficiais. No caso de Kate e William, foi em junho de 2011 que eles realizaram sua primeira viagem oficial ao exterior como um casal. Eles viajaram pelos Estados Unidos e Canadá por 11 dias.

A viagem ainda marcou a primeira visita de Kate Middleton à América do Norte.

11. George, o primeiro filho

Em 3 de dezembro de 2012, o Palácio de Kensington anunciou o que muitos esperavam: que o duque e a duquesa de Cambridge estavam esperando seu primeiro filho! Alguns meses depois, em julho de 2013, o mundo conhecia o príncipe George, o primogênito do casal.

12. Bem-vinda, Charlotte!

No dia dois de maio de 2015 o mundo conheceu a adorável princesa Charlotte Elizabeth Diana, a segunda filha do casal, que homenageia através de seu nome as duas mulheres mais relevantes da vida de Willian, sua mãe Diana e sua avó, a rainha Elizabeth.

13. O nascimento de Louis

No dia 23 de abril de 2018 o casal apareceu novamente em frente as câmeras comemorando o nascimento de mais um bebê real, o príncipe Louis.

14. A primeira aparição real em família

O mês de junho de 2019 ficou marcado como a primeira vez em que vimos os duques de Cambridge com seus três filhos juntos na varanda do Palácio de Buckingham. O fato ocorreu durante o Trooping the Colour.

15. Relembrando o passado

Os duques de Cambridge completaram 10 anos de casados agora em 2021 e, coincidentemente ou não, eles visitaram a Universidade de St. Andrews em maio deste ano. O local, que é extremamente simbólico para o casal, fez parte de uma de suas paradas durante uma turnê pela Escócia.