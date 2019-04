Após derrota, Neymar se irrita e dá soco em torcedor

Após derrota do seu time, o Paris Saint-Germain, Neymar acabou perdendo a linha e agrediu um torcedor no sábado, 27.

Quando subia as escadas do estádio para receber a medalha de prata, o craque brasileiro acertou com um soco o rosto de um homem que insultava os jogadores de seu time.

Em um comentário postado no Instagram de Alex Bernardo, assessor de marketing pessoal do jogador, ele comentou sobre sua atitude. “Tô errado? Tô. Mas ninguém tem sangue de barata”, escreveu o jogador.

O momento da agressão foi flagrado pelo público presente no local e inclusive foi registrado em vídeo pelo próprio torcedor que o provocou e foi agredido:

Je crois Neymar il a vraiment pris le seum 😂 pic.twitter.com/flLraf5BZO — Jk (@JeanAthimon) April 27, 2019

Neymar met une pêche à un rennais pic.twitter.com/uXgU3R2l5Y — Claude vaillant (@vaillant92100) April 27, 2019

Segundo o Globo Esporte, o torcedor é amigo de um jogador do Rennes, time adversário que venceu o campeonato, e provocou todos os jogadores do time de Paris. Num dos vídeos postados nas redes sociais, o torcedor diz para Neymar “aprender a jogar bola”.

