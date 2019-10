Aos 88 anos, morre o diretor Maurício Sherman

O diretor de TV Maurício Sherman morreu na manhã desta quinta-feira (17). De acordo com a família, ele teve complicações decorrentes de doença renal crônica e faleceu em casa, na zona sul do Rio de Janeiro.

Sherman, que trabalhou como diretor, produtor e ator, foi um dos pioneiros da televisão no Brasil e atuou em diversas emissoras, como Tupi, Excelsior, Manchete, Bandeirantes e Globo. Nascido em 1931, ele iniciou sua trajetória no teatro, com apenas 13 anos. Aos 20, começou na TV, em uma representação da Paixão de Cristo, na TV Tupi.

Em 1973, o diretor participou da equipe de criação do Fantástico. Além disso, Sherman dirigiu diversos programas de entretenimento e humor, como os de Chico Anysio.

