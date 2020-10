Conflito entre Tatcher e a rainha é destaque do novo trailer de The Crown

A Netflix divulgou um novo trailer da 4ª temporada de The Crown nesta quinta-feira (29). Além da chegada da princesa Diana, interpretada por Emma Corrin, que é muito aguardada pelos fãs da série, o trailer também destaca outra nova personagem: Margaret Thatcher, interpretada por Gillian Anderson.

Essa temporada da série se passa no final dos anos 1970 e no início dos anos 1980. No trailer, podemos acompanhar Tatcher tomando poder como primeira-ministra do Reino Unido, em 1979. Um dos principais focos da temporada promete ser a relação difícil entre ela e a rainha Elizabeth II.

Outro foco dos novos episódios da série, e talvez o mais esperado pelo público, é o início do relacionamento de Charles e Diana. No trailer, podemos ver que a família passa a pressionar o príncipe, exigindo que ele encontre uma esposa para um dia ser a rainha do Reino Unido.

A série deve mostrar como, apesar de parecer um relacionamento perfeito e atrair olhares do mundo todo, a relação de Diana e Charles foi conturbada desde o início, além de retratar a pressão da família para que a princesa se submetesse às tradições. Já no trailer, podemos conferir algumas brigas do casal e comentários negativos da rainha sobre Diana.

As três primeiras temporadas de The Crown estão disponíveis na Netflix. A quarta, que foi filmada antes do agravamento da pandemia de Covid-19, será disponibilizada no dia 15 de novembro. Depois do lançamento, a quinta e a sexta temporadas da série, as últimas que serão produzidas, devem chegar juntas ao catálogo apenas em 2022.

Assista ao novo trailer de The Crown:

Estou com câncer de mama. E agora?