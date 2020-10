Cameron Diaz explica por que deu um tempo do cinema e fala sobre retorno

Longe das telas desde 2014, quando participou do remake de Annie, Cameron Diaz pode voltar a atuar em breve. Em um bate-papo para a série de vídeos No Filter, da top model Naomi Campbell, a atriz revelou que, apesar de não ter pressa, seu retorno não está fora de cogitação.

“Eu me sinto realmente bem resolvida. Quero dizer, para começar, eu nunca digo nunca para nada, mas eu me sinto bem resolvida”, disse. “Eu não faço um filme desde 2014. Faz muito tempo, seis ou sete anos desde que fiz um filme. Mas está tudo bem para mim.”

Ela explicou que não existe nenhuma parte de si que sinta urgência de estar na frente das câmeras. “Não me sinto dessa forma – o que não quer dizer que nunca voltarei a sentir. Mas estou bem onde estou no momento.”

Vivendo o que chama de “intervalo na carreira”, Diaz já havia comentado sobre seu afastamento em agosto, durante conversa para a série In goop Health: The Sessions, da amiga Gwyneth Paltrow. No vídeo, ela diz que o hiato trouxe uma grande sensação de paz. “Uma paz em minha alma, porque eu finalmente estava cuidando de mim mesma.”

Continua após a publicidade

“É algo estranho de dizer, eu sei que muitas pessoas não irão entender. Eu sei que você [Gwyneth] entende, mas era tão intenso trabalhar naquele nível e ser uma figura tão pública”, explicou. “Existe muita energia direcionada a você o tempo inteiro quando você tem essa visibilidade como ator, estando na imprensa e se expondo.”

A atriz afirmou ser sensível a algumas energias que, de tempos em tempos, a sufocavam quando ela estava mais ativa na indústria. “Eu parei e realmente olhei para a minha vida”, continuou. “Quando você está fazendo um filme… ele é seu dono. Você fica lá 12 horas por dia durante meses, no final você não tem tempo para mais nada.”

Foi ao completar 40 anos que Diaz percebeu que, tendo trabalhado duro por tanto tempo, ela não havia deixado nenhum espaço para sua vida pessoal e gostaria de mudar isso. “Percebi que entreguei partes da minha vida para outras pessoas. Basicamente, eu precisava voltar e retomar a responsabilidade pela minha própria vida.”

Desde que se afastou de Hollywood, a atriz tem se ocupado com outros empreendimentos. Em julho, ela lançou a Avaline, sua própria marca de vinhos veganos, em parceria com a amiga Katherine Power. No começo desde ano, ela também deu à luz a sua primeira filha, Raddix Madden, fruto de seu relacionamento com o músico Benji Madden, com quem está desde 2015.