Ivete Sangalo salva menino de afogamento em praia da Bahia

Ivete Sangalo salvou a vida de um menino enquanto surfava em praia da Bahia. A história foi contada pela tia do garoto nas redes sociais, na última segunda-feira (26). De acordo com o relato, a cantora não se identificou no momento, mas um vídeo publicado posteriormente pela artista fez a mulher a reconhecer pela roupa.

“Vou contar aqui a fofoca que aconteceu comigo na Bahia, porque a mãe do meu sobrinho já sabe agora”, começou a tia, chamada Alice, no Twitter. Ela, o namorado, Paulo, e Miguel, o sobrinho, entraram no mar, que aparentemente estava calmo. No entanto, após algum tempo, a maré subiu, fazendo com que o casal não conseguisse mais alcançar o chão.

“O Miguel tava no colo do Paulo nessa hora e eu falei ‘amor, perdi o pé e você?’, aí ficamos super agoniados. O Paulo levantou o Miguel pra cima pra ele não tomar água e foi tentando achar o pé de volta, e eu nadando, achava o pé e perdia dois segundos depois, foi tudo muito rápido”, relata.

Alice pediu ajuda a surfistas que estavam no local. “Eu comecei a gritar por socorro porque tinha gente surfando perto da gente, até que ouviram e vieram com umas pranchas, aí botamos o meu sobrinho e tudo bem, daí ele começou a chorar muito quando percebeu que estava em apuros”, conta. Uma das pessoas na prancha era Ivete Sangalo.

A tia do garoto ainda contou que perguntou se a mulher era realmente a Ivete, mas não obteve resposta. No dia seguinte ao ocorrido, a cantora publicou vídeos praticando surfe com o filho em seu Instagram. Foi assim que Alice teve certeza de que a surfista que ajudou seu sobrinho era Ivete.

Veja a publicação de Ivete abaixo:

