Anderson di Rizzi recebe 2014 em alto astral: “Sou otimista”

Anderson di Rizzi no Réveillon CONTIGO! Oral-B no Copacabana Palace

Foto: Cláudio Andrade / CONTIGO! Online

Anderson di Rizzi teve um ano maravilhoso em 2013 e espera que 2014 seja tão bom quanto o ano que acabou. “Ninguém tem certeza do sucesso, mas a gente deseja e torce. Esse foi um ano muito bom, em que estreei como protagonista no cinema e depois veio a novela Amor à Vida. Um personagem que o público torce e gosta. Também foi financeiramente melhor”, confessa Di Rizzi.

Mesmo quando as coisas não vão bem, o ator procura sempre o lado bom. “Sou otimista, até na tristeza. Quero que 2014 seja perto da minha família, minha namorada, e continuar trabalhando no que gosto”, conta ele, que em breve estreia uma peça de humor com texto e direção de Marcelo Serrado.

Anderson ainda não pensa em casamento, apesar da distância da namorada, Taíse Galante, que mora em São Paulo. “Em dezembro, ficamos durante três semanas sem nos vermos”, lamenta. O ator consultou as cartas, durante o Réveillon CONTIGO! Oral-B, no Copacabana Palace, mas preferiu não comentar as previsões. “Gostei do que ela falou sobre eu ser uma pessoa do bem, que gosta de ajudar as pessoas, espiritualmente desenvolvida. Sou mesmo”, afirma.

Confira nosso especial e saiba tudo que rolou no Réveillon CONTIGO! Oral-B no Copacabana Palace.

Anderson e a namorada, Taíse

Foto: Claudio Andrade / CONTIGO! Online