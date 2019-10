Ana Maria abre programa com música de desenho japonês e viraliza

Ana Maria Braga começou o programa Mais Você de uma forma bem descontraída nesta terça-feira (22). Acostumada a virar meme pelos acontecimentos inusitados de seu programa, a apresentadora deu um bom dia aos telespectadores ao som da trilha sonora de Naruto, série de mangá japonesa.

A intenção era falar sobre as curiosidades do Japão. E o resultado chamou atenção dos internautas, que não perderam tempo e já produziram diversos memes e comentários. Confira as reações abaixo:

Ana Maria Braga começando o #MaisVoce com abertura de Naruto. Só isso mesmo, obrigada. pic.twitter.com/zRD3CoB6QD — Mais de Oito Mil (@maisdeoitomil) October 22, 2019

De Naruto pic.twitter.com/JiBGdoLYyO — kakashi sem chakra (@otakuzinh0) October 22, 2019

Kkkkkk mds e a Ana Maria Braga que abriu o mais você com a abertura mais clássica de Naruto: Haruka Kanata!!!! Kkkkkk ícone otaku da TV pic.twitter.com/QXOwL4zeLP — Sailor V (@gotugh_) October 22, 2019

