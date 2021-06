Ex-marido de Ana Maria Braga quebra silêncio sobre separação

O francês Johnny Lucet, de 57 anos, quebrou o silêncio sobre o possível término do seu casamento com a presentadora Ana Maria Braga, 72 anos. Para o Extra, o empresário, que vive em Portugal, deu detalhes sobre a forma que ficou sabendo do futuro do relacionamento.

“Voltei a Portugal porque já fazia um ano que não via os meus amigos e a família. A Covid-19 está nos bloqueando na Europa. Não tenho mais contato com a Ana. Em maio passado, [não recebi] nenhuma mensagem dela no meu aniversário ou no do meu filho”, alegou Johnney.

Segundo ele, as notícias sobre fim do relacionamento na mídia foram uma grande surpresa. “Mas nós continuamos casados. Ela é a minha mulher”, disse o empresário, que foi acusado de ter maltratado funcionários da apresentadora.

A hipótese de desentendimento foi descartada pelo francês. “Claro que isso não é verdade. Não tenho nenhum poder para isso, muito pelo contrário. Os funcionários de Ana obedecem a ela. Caso contrário, eles não podem mais se beneficiar da sua generosidade”, pontuou.

Ana Maria conheceu Johnny durante uma viagem para a Europa em 2019. O casamento, realizado na casa da apresentadora, em um evento para poucos convidados, aconteceu em fevereiro de 2020. Atualmente, Johnny vive na cidade de Loulé, em Portugal, com a família e seu filho de 11 anos.

Para CLAUDIA, a assessoria da apresentadora afirmou que Ana não fala sobre assuntos da vida pessoal.