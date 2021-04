Novo mascote de Ana Maria Braga estreará em maio no “Mais Você”

O novo cenário do programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, já conta com um espaço destinado ao sucessor de Louro José.

O papagaio interpretado por Tom Veiga, que faleceu em novembro do ano passado, aparentemente terá um substituto e sua estreia está prevista para a segunda quinzena de maio, após o término do BBB 21.

A intenção de trazer um novo personagem foi mencionada pela própria Ana Maria, durante uma entrevista à apresentadora Fernanda Gentil, no programa Se Joga.

“Eu estou com o espaço dele aqui. Tenho que te confessar que ainda não sei. Eu espero que, quando isso acontecer, a gente possa se falar de novo. Mas eu acho que vai acontecer”, afirmou no programa.

Desde o início da atual edição do Big Brother Brasil, o programa matinal comenta sobre fatos marcantes do reality e entrevista a cada quarta-feira os eliminados do paredão, e tem se destacado por sua audiência nesse formato. Portanto, a estreia do novo mascote foi estrategicamente programada para quando as atenções não estiveram mais voltadas totalmente ao reality.

Enquanto o momento não chega, Ana Maria e a equipe da TV Globo trabalham na criação e nos testes para promover um sucessor a Tom Veiga, que morreu em novembro do ano passado.

Até onde se sabe, a criação de um mascote que não fosse um papagaio chegou a ser cogitada, mas a tendência é que um novo Louro José chegue aos palcos do Mais Você, talvez filho do original.